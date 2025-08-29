Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В третьем круге она за час обыграла победительницу US Open — 2021 Эмму Радукану из Великобритании (36-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Ранее лучшим результатом Рыбакиной на US Open был третий круг в 2021 и 2023 годах.

За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.