Рыбакина — первая представительница Казахстана, достигшая 1/8 финала на всех ТБШ
Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира Елена Рыбакина стала первой теннисисткой, представляющей Казахстан, кто вышел в четвёртый круг на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Об этом сообщает OptaAce.
На US Open — 2025 Елена вышла в четвёртый круг, обыграв Эмму Радукану из Великобритании со счётом 6:1, 6:2. Это лучший результат Рыбакиной на этом турнире. На Australian Open лучший результат спортсменки — финал (2023), на «Ролан Гаррос» — 1/4 финала (2021, 2024), а на Уимблдоне — победа (2022).
За выход в четвертьфинал US Open Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).
