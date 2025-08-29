Елена Рыбакина прокомментировала первый в карьере выход в 4-й круг US Open

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свой первый в карьере выход в четвёртый круг US Open. В матче третьего круга турнира казахстанская теннисистка была сильнее британки Эммы Радукану со счётом 6:1, 6:2.
– Я очень довольна своей игрой. Всегда непросто играть против Эммы. Иногда счёт этого не показывает, но она очень серьёзная соперница. Я довольна тем, как выступила сегодня. С нетерпением жду следующего матча.
— Это твой первый выход в 1/8 финала US Open…
– Да, это правда. Все эти годы почему-то US Open не складывался для меня. Надеюсь, в этом году всё изменится. Но я очень рада, что теперь прохожу дальше, и надеюсь дойти как можно дальше. Спасибо вам огромное за поддержку, – сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.
За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).
