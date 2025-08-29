Рыбакина — после выхода в 1/8 финала US Open: с удовольствием бы прыгнула с парашютом

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025 высказалась о желании прыгнуть с парашютом. В третьем круге US Open Елена за час обыграла Эмму Радукану из Великобритании со счётом 6:1, 6:2.

— Ты любишь получать острые ощущения… Похоже, ты хочешь как-нибудь заняться прыжками с парашютом. Это правда?

— Да, это правда. Мне нравится заниматься такими вещами, когда у меня больше времени. Когда есть только один-два дня — я предпочитаю спокойствие, отдых, ничего не делать… но если у меня будет больше времени, я бы с удовольствием прыгнула с парашютом. Надеюсь, однажды это осуществится, — сказала Рыбакина в интервью на корте.