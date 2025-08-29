Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина — после выхода в 1/8 финала US Open: с удовольствием бы прыгнула с парашютом

Рыбакина — после выхода в 1/8 финала US Open: с удовольствием бы прыгнула с парашютом
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025 высказалась о желании прыгнуть с парашютом. В третьем круге US Open Елена за час обыграла Эмму Радукану из Великобритании со счётом 6:1, 6:2.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

— Ты любишь получать острые ощущения… Похоже, ты хочешь как-нибудь заняться прыжками с парашютом. Это правда?
— Да, это правда. Мне нравится заниматься такими вещами, когда у меня больше времени. Когда есть только один-два дня — я предпочитаю спокойствие, отдых, ничего не делать… но если у меня будет больше времени, я бы с удовольствием прыгнула с парашютом. Надеюсь, однажды это осуществится, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Рыбакина — первая представительница Казахстана, достигшая 1/8 финала на всех ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android