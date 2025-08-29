Алькарас — Дардери: испанец повёл 2:0 по сетам в матче 3-го круга US Open — 2025

В эти минуты в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас и 34-й номер рейтинга 23-летний представитель Италии Лучано Дардери. Испанец выиграл первый сет со счётом 6:2 и одержал победу во втором – 6:4. На данный отрезок игры теннисисты потратили 49 минут.
На момент написания новости в игре идёт перерыв между вторым и третьим сетами. Отметим, что ранее спортсмены не встречались друг с другом на турнирах АТР.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем Открытого чемпионата США является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлогоднего турнира был сильнее американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.
