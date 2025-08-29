Арина Соболенко — о поведении на корте: не могу быть там хорошим человеком

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём поведении на корте и за его пределами.

— Вне корта ты весёлая, открытая, а на корте — будто настоящий «гангстер».

— Да, потому что я посвятила всю жизнь спорту, я хочу быть успешной, и это очень важно для меня и моей семьи. Здесь нет места шуткам. Выхожу играть, бороться и побеждать, и я не могу быть там хорошим человеком. Я там для того, чтобы выиграть любой ценой. Но со временем, с опытом я научилась получать удовольствие от игры, быть чуть мягче. Но в тот момент, когда понимаю: «Окей, этот розыгрыш мне нужен, этот гейм я должна взять», — я включаюсь на 100% и становлюсь агрессивной. Это баланс.

— Тяжело потом это выключать?

— Нет, это естественно. Как только матч заканчивается, я снова становлюсь обычной.

— Настоящей тобой?

— Настоящей мной, – приводит слова Соболенко Boardroom.