Елена Рыбакина, US Open: результаты на 29 августа, следующая соперница, путь до титула

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно вышла в четвёртый круг на US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Рыбакиной на пути к титулу турнира.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Елены Рыбакиной до титула

Проведённые матчи Елены Рыбакиной на US Open — 2025:

первый круг: Елена Рыбакина (Казахстан) — Джульета Пареджа (США) — 6:3, 6:0.

второй круг: Елена Рыбакина (Казахстан) — Тереза Валентова (Чехия) — 6:3, 7:6 (9:7).

третий круг: Елена Рыбакина (Казахстан) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:2.

Следующий матч Елены Рыбакиной на US Open — 2025:

четвёртый круг: Маркета Вондроушова (Чехия) или Жасмин Паолини (Италия, 7).

Потенциальный путь Елены Рыбакиной к титулу:

1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);

1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);

финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.