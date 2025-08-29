Хенмэн — об игре Рыбакиной в 3-м круге US Open: была великолепна с самого начала

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн оценил уровень игры казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в матче третьего круга US Open – 2025 с британкой Эммой Радукану. Рыбакина одержала победу со счётом 6:1, 6:2.
«Стоит отдать должное: я считаю, Рыбакина была великолепна с самого начала. Она вышла на корт с той самой агрессивной игрой, которая является её визитной карточкой. Именно поэтому она чемпионка турнира «Большого шлема». Она действительно хорошо справлялась с подачей Радукану, сделала ранний брейк, и дальше её преимущество только нарастало.
Это было очень цельное и стабильное выступление от Рыбакиной. В каком-то смысле — победа-заявление», – приводит слова Хенмэна Sky Sports Tennis.
За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).
