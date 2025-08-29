21-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в 1/8 финала US Open – 2025, обыграв в матче третьего круга представителя Бельгии Рафаэля Коллиньона (107-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. За время матча Легечка выполнил три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 6 из 17 брейк-пойнтов за матч. Рафаэль Коллиньон сделал в игре 11 эйсов, допустил 14 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В 1/8 финала US Open – 2025 Иржи Легечка сыграет с победителем встречи между американцем Беном Шелтоном и французом Адрианом Маннарино.