Теннис

Иржи Легечка — Рафаэль Коллиньон, результат матча 29 августа 2025, счет 3:0, 3-й круг US Open

Иржи Легечка вышел в 1/8 финала US Open — 2025
Комментарии

21-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в 1/8 финала US Open – 2025, обыграв в матче третьего круга представителя Бельгии Рафаэля Коллиньона (107-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Рафаэль Коллиньон
107
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. За время матча Легечка выполнил три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 6 из 17 брейк-пойнтов за матч. Рафаэль Коллиньон сделал в игре 11 эйсов, допустил 14 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В 1/8 финала US Open – 2025 Иржи Легечка сыграет с победителем встречи между американцем Беном Шелтоном и французом Адрианом Маннарино.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
