Главная Теннис Новости

Алькарас взял медицинский перерыв из-за проблемы с коленом в матче с Дардери на US Open

Алькарас взял медицинский перерыв из-за проблемы с коленом в матче с Дардери на US Open
Комментарии

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 против итальянца Лучано Дардери при счёте 5:4 во втором сете вызвал врача и пожаловался на боль в правом колене. После перерыва испанец продолжил матч и выиграл сет – 6:4.

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
Лучано Дардери
34
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 0
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Фото: скриншот из трансляции

Теннисисты впервые играют друг с другом. Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем Открытого чемпионата США является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлогоднего турнира был сильнее американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
