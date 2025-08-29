Алькарас взял медицинский перерыв из-за проблемы с коленом в матче с Дардери на US Open
Поделиться
Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 против итальянца Лучано Дардери при счёте 5:4 во втором сете вызвал врача и пожаловался на боль в правом колене. После перерыва испанец продолжил матч и выиграл сет – 6:4.
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
34
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|0
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Фото: скриншот из трансляции
Теннисисты впервые играют друг с другом. Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем Открытого чемпионата США является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлогоднего турнира был сильнее американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2025
-
20:29
-
20:24
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:13
-
19:12
-
19:08
-
18:39
-
18:25
-
18:07
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:20
-
16:47
-
16:22
-
16:07
-
15:37
-
15:18
-
15:00
-
14:41
-
14:22
-
14:12
-
13:43
-
13:32
-
13:01
-
12:50
-
12:15