Алькарас взял медицинский перерыв из-за проблемы с коленом в матче с Дардери на US Open

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 против итальянца Лучано Дардери при счёте 5:4 во втором сете вызвал врача и пожаловался на боль в правом колене. После перерыва испанец продолжил матч и выиграл сет – 6:4.

Фото: скриншот из трансляции

Теннисисты впервые играют друг с другом. Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем Открытого чемпионата США является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлогоднего турнира был сильнее американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.