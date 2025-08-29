Алькарас с «баранкой» обыграл Дардери и вышел в 1/8 финала US Open — 2025
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала US Open – 2025, обыграв в матче третьего круга турнира представителя Италии Лучано Дардери (34-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:0.
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
34
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|0
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. За время матча Алькарас выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 7 из 17 брейк-пойнтов. Лучано Дардери сделал в игре четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В 1/8 финала US Open – 2025 Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между французами Бенжаменом Бонзи и Артуром Риндеркнешем.
