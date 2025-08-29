«Это тяжело». Радукану — о поражениях в матчах с топ-игроками
Поделиться
Британская теннисистка 36-я ракетка мира Эмма Радукану прокомментировала свои матчи против лидеров мирового рейтинга. Ранее она уступила в матче третьего круга US Open – 2025 казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 1:6, 2:6.
US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
36
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Я дважды проиграла Иге, также Арине и Елене. Это тяжело. Когда топ-игроки выходят против меня, им нужно доказать, что они находятся на вершине не просто так. И каждый раз, когда я играла с одной из них, они это показывали», – приводит слова Радукану пресс-служба US Open.
За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2025
-
21:56
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:13
-
19:12
-
19:08
-
18:39
-
18:25
-
18:07
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:20
-
16:47
-
16:22
-
16:07
-
15:37
-
15:18
-
15:00
-
14:41
-
14:22
-
14:12