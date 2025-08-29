Скидки
«Это тяжело». Радукану — о поражениях в матчах с топ-игроками

Британская теннисистка 36-я ракетка мира Эмма Радукану прокомментировала свои матчи против лидеров мирового рейтинга. Ранее она уступила в матче третьего круга US Open – 2025 казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 1:6, 2:6.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Я дважды проиграла Иге, также Арине и Елене. Это тяжело. Когда топ-игроки выходят против меня, им нужно доказать, что они находятся на вершине не просто так. И каждый раз, когда я играла с одной из них, они это показывали», – приводит слова Радукану пресс-служба US Open.

За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).

