«Это тяжело». Радукану — о поражениях в матчах с топ-игроками

Британская теннисистка 36-я ракетка мира Эмма Радукану прокомментировала свои матчи против лидеров мирового рейтинга. Ранее она уступила в матче третьего круга US Open – 2025 казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 1:6, 2:6.

«Я дважды проиграла Иге, также Арине и Елене. Это тяжело. Когда топ-игроки выходят против меня, им нужно доказать, что они находятся на вершине не просто так. И каждый раз, когда я играла с одной из них, они это показывали», – приводит слова Радукану пресс-служба US Open.

За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).