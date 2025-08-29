Мирра Андреева: в школе Эрика всегда помогала мне, у неё были ответы на разные задачи

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в подкасте с австралийкой Айлой Томлянович ответила, считает преимуществом или недостатком быть самым младшим ребёнком в семье.

— Итак, мы обе в семье младшие дети. Ты считаешь, что это преимущество или недостаток — быть самым младшим?

— Думаю, это огромное преимущество. Например, когда я начинала учиться в школе, Эрика всегда помогала мне с чем-то, у неё были ответы на разные задачи, например по математике, она просто помогала и иногда давала ответы.

— Полностью с тобой согласна. Мне кажется, что наши родители учатся на первом ребёнке, а мы уже учимся на их ошибках.

— Именно, да. И Эрика иногда злится на меня, говорит: «Из-за тебя я сделала то и это, хотя не должна была». А я отвечаю: «Ну, это моё преимущество, потому что я младшая», — сказала Андреева в подкасте на YouTube-канале Tennis Channel.