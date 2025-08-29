Алькарас уступил лишь Макинрою по скорости достижения 20 побед на US Open

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал свою 20-ю победу в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате США, сыграв в общей сложности 23 матча. В Открытую эру (с 1968 года) только Джон Макинрой (22) достиг 20 побед за меньшее количество встреч на этом турнире.

В третьем круге US Open — 2025 Карлос обыграл представителя Италии Лучано Дардери (34-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:0. В 1/8 финала US Open – 2025 Алькарас сыграет французским теннисистом Артуром Риндеркнешем, который в третьем круге обыграл своего соотечественника Бендамена Бонзи.