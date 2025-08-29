Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас уступил лишь Макинрою по скорости достижения 20 побед на US Open

Алькарас уступил лишь Макинрою по скорости достижения 20 побед на US Open
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал свою 20-ю победу в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате США, сыграв в общей сложности 23 матча. В Открытую эру (с 1968 года) только Джон Макинрой (22) достиг 20 побед за меньшее количество встреч на этом турнире.

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
Лучано Дардери
34
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 0
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В третьем круге US Open — 2025 Карлос обыграл представителя Италии Лучано Дардери (34-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:0. В 1/8 финала US Open – 2025 Алькарас сыграет французским теннисистом Артуром Риндеркнешем, который в третьем круге обыграл своего соотечественника Бендамена Бонзи.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Алькарас с «баранкой» ворвался в 4-й круг US Open! Ночью ждём Соболенко и Мирру. LIVE!
Live
Алькарас с «баранкой» ворвался в 4-й круг US Open! Ночью ждём Соболенко и Мирру. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android