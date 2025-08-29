Алькарас уступил лишь Макинрою по скорости достижения 20 побед на US Open
Поделиться
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал свою 20-ю победу в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате США, сыграв в общей сложности 23 матча. В Открытую эру (с 1968 года) только Джон Макинрой (22) достиг 20 побед за меньшее количество встреч на этом турнире.
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
34
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|0
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В третьем круге US Open — 2025 Карлос обыграл представителя Италии Лучано Дардери (34-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:0. В 1/8 финала US Open – 2025 Алькарас сыграет французским теннисистом Артуром Риндеркнешем, который в третьем круге обыграл своего соотечественника Бендамена Бонзи.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2025
-
21:56
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:13
-
19:12
-
19:08
-
18:39
-
18:25
-
18:07
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:20
-
16:47
-
16:22
-
16:07
-
15:37
-
15:18
-
15:00
-
14:41
-
14:22
-
14:12