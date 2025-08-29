«У меня с ним никогда не было никаких проблем». Рыбакина — о сотрудничестве с Вуковым

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о возвращении её тренера Стефано Вукова после отстранения WTA. В третьем круге US Open — 2025 Рыбакина обыграла победительницу US Open — 2021 Эмму Радукану из Великобритании (36-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

— Ты чувствуешь себя здоровее и спокойнее морально, когда он в твоей команде?

— У меня с ним никогда не было никаких проблем. Для меня просто приятно видеть его в боксе. У нас всегда была хорошая коммуникация, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).