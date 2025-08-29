«У меня с ним никогда не было никаких проблем». Рыбакина — о сотрудничестве с Вуковым
Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о возвращении её тренера Стефано Вукова после отстранения WTA. В третьем круге US Open — 2025 Рыбакина обыграла победительницу US Open — 2021 Эмму Радукану из Великобритании (36-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.
US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
36
Эмма Радукану
Э. Радукану
— Ты чувствуешь себя здоровее и спокойнее морально, когда он в твоей команде?
— У меня с ним никогда не было никаких проблем. Для меня просто приятно видеть его в боксе. У нас всегда была хорошая коммуникация, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).
