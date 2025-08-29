Пятикратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 80-ю победу на турнирах «Большого шлема». Его статистика – 80-13. В Открытой эре быстрее всех у мужчин набирал 80 побед на турнирах «Большого шлема» Бьорн Борг (80 побед — 12 поражений). Далее идут Джон Макинрой (80-13), Рафаэль Надаль (80-13), Джимми Коннорс (80-14) и Кен Розуолл (80-14).

В третьем круге US Open — 2025 Алькарас обыграл представителя Италии Лучано Дардери (34-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:0.

В 1/8 финала US Open – 2025 Алькарас сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем, который в третьем круге обыграл своего соотечественника Бенжамена Бонзи.