Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас одержал 80-ю победу на турнирах «Большого шлема»

Карлос Алькарас одержал 80-ю победу на турнирах «Большого шлема»
Комментарии

Пятикратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 80-ю победу на турнирах «Большого шлема». Его статистика – 80-13. В Открытой эре быстрее всех у мужчин набирал 80 побед на турнирах «Большого шлема» Бьорн Борг (80 побед — 12 поражений). Далее идут Джон Макинрой (80-13), Рафаэль Надаль (80-13), Джимми Коннорс (80-14) и Кен Розуолл (80-14).

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
Лучано Дардери
34
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 0
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В третьем круге US Open — 2025 Алькарас обыграл представителя Италии Лучано Дардери (34-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:0.

В 1/8 финала US Open – 2025 Алькарас сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем, который в третьем круге обыграл своего соотечественника Бенжамена Бонзи.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Алькарас с «баранкой» ворвался в 4-й круг US Open! Ночью ждём Соболенко и Мирру. LIVE!
Live
Алькарас с «баранкой» ворвался в 4-й круг US Open! Ночью ждём Соболенко и Мирру. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android