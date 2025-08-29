Вондроушова вышла в четвёртый круг US Open — 2025, где встретится с Рыбакиной
60-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге она обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 20:40 МСК
60
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Вондроушова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Паолини один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в четвертьфинал Маркета Вондроушова встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (10-я в рейтинге).
