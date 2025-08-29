Скидки
Теннис

Маркета Вондроушова — Жасмин Паолини, результат матча 29 августа, счёт 2:0, 3-й круг US Open

Вондроушова вышла в четвёртый круг US Open — 2025, где встретится с Рыбакиной


60-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге она обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 20:40 МСК
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Вондроушова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Паолини один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал Маркета Вондроушова встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (10-я в рейтинге).

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
