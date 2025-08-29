Джессика Пегула обыграла Викторию Азаренко в третьем круге US Open — 2025
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге она обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (132-я в рейтинге) со счётом 6:1, 7:5.
US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
132
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Пегула пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Азаренко пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В четвёртом круге соревнований Джессика Пегула сыграет с победительницей матча Присцилла Хон (Австралия) — Энн Ли (США).
