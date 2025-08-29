Скидки
Теннис

Джессика Пегула — Виктория Азаренко, результат матча 29 августа, счёт 2:0, 3-й круг US Open

Джессика Пегула обыграла Викторию Азаренко в третьем круге US Open — 2025


Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге она обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (132-я в рейтинге) со счётом 6:1, 7:5.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Виктория Азаренко
132
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Пегула пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Азаренко пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В четвёртом круге соревнований Джессика Пегула сыграет с победительницей матча Присцилла Хон (Австралия) — Энн Ли (США).

Вондроушова вышла в четвёртый круг US Open — 2025, где встретится с Рыбакиной

