Мирра Андреева: Касаткина начала общаться со мной для влога, люди стали меня узнавать

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что чувствовала, когда только начала выступать в WTA-туре, а также поделилась, кто из теннисисток первой её поддержал.

— Мне кажется, когда ты пришла в тур, ты была здесь. Я имею в виду, ты всё ещё очень молода, но в 15 лет выходить в тур — это иногда очень страшно. Как это было с твоей точки зрения? Что ты чувствовала, когда заходила в раздевалку и встречала всех?

— Да, сначала, конечно, очень нервничала, потому что видела, как все на меня смотрели, типа: «Кто это? Что она тут делает?» Была очень тихая, очень застенчивая. Подумала: «Ладно, я просто сделаю своё дело и уйду», и просто проводила время с командой и с родителями. Первой, кто действительно меня поддержал и поприветствовал, была Бьянка Андрееску. Она написала мне сообщение — она была первой из девушек, кто мне написал и поприветствовал меня в туре, и я была в шоке: «Мамочка, мамочка, Бьянка написала мне! О боже!» Очень обрадовалась. А потом со временем, например, Даша Касаткина тоже начала общаться со мной для влога, и люди меня стали узнавать. Со временем я стала немного раскрепощённее и привыкла ко всему этому. Так мы и справились с этим, — сказала Андреева в подкасте на YouTube-канале Tennis Channel.