Радукану — о матче с Рыбакиной: у меня так и не получилось найти ритм

Британская теннисистка 36-я ракетка мира Эмма Радукану поделилась своим мнением о матче третьего круга US Open – 2025 с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Радукану уступила со счётом 1:6, 2:6.

«Этот матч был очень трудным. У меня так и не получилось найти ритм или почувствовать себя комфортно. Я чувствовала, что розыгрышей было слишком мало и когда мяч всё-таки оставался в игре, я ощущала слишком сильное давление, что нужно сделать что-то особенное. Нужно ещё много работать — особенно против топ-игроков, но в целом я двигаюсь в правильном направлении.

Я готова вернуться на тренировочный корт. У меня сейчас есть время, чтобы поработать над своей игрой. Я ещё не разговаривала с тренером, но уверена, нам будет о чём поговорить и что разобрать», – приводит слова Радукану Sky Sports Tennis.