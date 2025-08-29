«Было немного странно и неловко». Мирра Андреева — о страхах в начале работы с Мартинес

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о страхах, которые испытывала в начале сотрудничества с испанским тренером Кончитой Мартинес.

— Каково это — работать с Кончитой? Снаружи кажется, что между вами полная идиллия.

— Когда я только начала с ней работать, это было немного странно и неловко. В первые дни даже немного боялась и стеснялась выходить на корт. Не знаю, ощущала это как что-то смущающее. Поэтому я всё держала в себе и очень быстро уставала. Мне казалось, что она подумает обо мне, что я совсем не в форме и не умею играть в теннис. Но со временем стала чувствовать себя рядом с ней и на корте, и за его пределами очень комфортно. Между нами действительно есть «химия». Мы работаем вместе уже полтора года, и я надеюсь, что это только начало. Она вроде не слишком жалуется на меня, но, конечно, она тоже человек, женщина. Стараюсь её поддерживать и просто быть милой иногда, — сказала Андреева в подкасте на YouTube-канале Tennis Channel.