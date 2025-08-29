Скидки
Теннис

Екатерина Александрова/Чжан Шуай — Жаклин Кристиан/Анджелика Морателли, результат матча 29 августа, счёт 2:0, 1-й круг US Open

Екатерина Александрова и Чжан Шуай вышли во второй круг US Open — 2025 в паре
Комментарии

Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и китаянки Чжан Шуай вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге они обыграли дуэт Жаклин Кристиан и Анджелика Морателли со счётом 6:2, 6:2.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
29 августа 2025, пятница. 22:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Е. Александрова Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Анджелика Морателли
Италия
Анджелика Морателли
Ж. Кристиан А. Морателли

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Александрова и Шуай один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Кристиан и Морателли два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Во втором круге соревнований Александрова и Шуай встретятся с парой британских теннисисток Кэти Бултер и Сонай Картал.

Календарь женского парного турнира US Open - 2025
Сетка женского парного турнира US Open - 2025
Екатерина Александрова вышла в третий круг US Open
Комментарии
