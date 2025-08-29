Екатерина Александрова и Чжан Шуай вышли во второй круг US Open — 2025 в паре

Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и китаянки Чжан Шуай вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге они обыграли дуэт Жаклин Кристиан и Анджелика Морателли со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Александрова и Шуай один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Кристиан и Морателли два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Во втором круге соревнований Александрова и Шуай встретятся с парой британских теннисисток Кэти Бултер и Сонай Картал.