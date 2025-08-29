Екатерина Александрова и Чжан Шуай вышли во второй круг US Open — 2025 в паре
Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и китаянки Чжан Шуай вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге они обыграли дуэт Жаклин Кристиан и Анджелика Морателли со счётом 6:2, 6:2.
US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
29 августа 2025, пятница. 22:15 МСК
Екатерина Александрова
Чжан Шуай
Е. Александрова Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Жаклин Кристиан
Анджелика Морателли
Ж. Кристиан А. Морателли
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Александрова и Шуай один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Кристиан и Морателли два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Во втором круге соревнований Александрова и Шуай встретятся с парой британских теннисисток Кэти Бултер и Сонай Картал.
