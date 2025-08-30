«Когда-нибудь поужинаем вместе». Алькарас — о встрече с Синнером в ресторане в Нью-Йорке

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал о встрече с четырёхкратным победителем мэйджоров, лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в ресторане в Нью-Йорке.

«Это было совпадение. Многие об этом говорят, но это не было преднамеренным. Это место — хороший ресторан, и мы случайно оказались там в один и тот же день. Мы не ужинали вместе, что было бы странно, хотя, возможно, когда-нибудь мы поужинаем вместе, но в этот раз это было просто совпадение», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На US Open — 2025 Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг, где встретится с Артуром Риндеркнешем из Франции. Янник Синнер в третьем круге соревнований сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым.