Хенмэн — о матче Норри с Джоковичем: сложно понять, за счёт чего он может повлиять на игру

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн поделился мнением об игре британца Кэмерона Норри, которому предстоит сыграть в матче третьего круга US Open – 2025 с сербом Новаком Джоковичем.

«Если смотреть на противостояние Норри и Джоковича, то очень сложно понять, за счёт чего он может повлиять на игру. Да, он левша и может пытаться использовать свою подачу, но, когда дело доходит до розыгрышей на задней линии, именно там Джокович доминирует над большинством соперников — в том числе и над Норри в прошлом», – приводит слова Хенмэна Sky Sports Tennis.

В матче второго круга Кэмерон Норри обыграл аргентинского теннисиста Франсиско Комесанью 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:4).

Комментарии
