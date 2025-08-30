Калинская и Кырстя не смогли выйти во второй круг парного US Open — 2025

Пара российской теннисистки Анны Калинской и представительницы Румынии Сораны Кырсти не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге они проиграли американскому дуэту Маккартни Кесслер и Питон Стирнс со счётом 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Калинская и Кырстя один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кесслер и Стирнс два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Во втором круге соревнований Кесслер и Стирнс сыграют с итальянскими теннисистками Жасмин Паолини и Сарой Эррани.