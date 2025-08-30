Скидки
Теннис

Анна Калинская/Сорана Кырстя — Маккартни Кесслер/Питон Стирнс, результат матча 29 августа, счёт 0:2, 1-й круг US Open в паре

Калинская и Кырстя не смогли выйти во второй круг парного US Open — 2025
Пара российской теннисистки Анны Калинской и представительницы Румынии Сораны Кырсти не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге они проиграли американскому дуэту Маккартни Кесслер и Питон Стирнс со счётом 5:7, 4:6.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
29 августа 2025, пятница. 22:20 МСК
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
М. Кесслер П. Стирнс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Калинская и Кырстя один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кесслер и Стирнс два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Во втором круге соревнований Кесслер и Стирнс сыграют с итальянскими теннисистками Жасмин Паолини и Сарой Эррани.

Календарь женского парного турнира US Open - 2025
Сетка женского парного турнира US Open - 2025
