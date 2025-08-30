Калинская и Кырстя не смогли выйти во второй круг парного US Open — 2025
Поделиться
Пара российской теннисистки Анны Калинской и представительницы Румынии Сораны Кырсти не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге они проиграли американскому дуэту Маккартни Кесслер и Питон Стирнс со счётом 5:7, 4:6.
US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
29 августа 2025, пятница. 22:20 МСК
Маккартни Кесслер
Питон Стирнс
М. Кесслер П. Стирнс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Сорана Кырстя
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Калинская и Кырстя один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кесслер и Стирнс два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Во втором круге соревнований Кесслер и Стирнс сыграют с итальянскими теннисистками Жасмин Паолини и Сарой Эррани.
Комментарии
- 30 августа 2025
-
01:02
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:42
-
00:32
-
00:25
-
00:13
-
00:07
-
00:03
-
00:00
- 29 августа 2025
-
23:58
-
23:46
-
23:27
-
23:06
-
23:02
-
22:42
-
22:28
-
22:12
-
21:56
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:13