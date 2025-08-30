Шестая ракетка мира Бен Шелтон снялся с US Open — 2025 после 4-го сета матча с Маннарино
Шестая ракетка мира американец Бен Шелтон не смог продолжить борьбу в матче третьего круга US Open – 2025 с французом Адрианом Маннарино (77-й номер рейтинга) и снялся после четвёртого сета матча при счёте 6:3, 3:6, 6:4, 4:6. Перспективный американец получил травму плеча.
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 20:40 МСК
6
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|4
|
|6
|4
|6
77
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Теннисисты провели на корте 3 часа 10 минут. За время матча Шелтон выполнил 11 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Адриан Маннарино сделал в игре четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.
В 1/8 финала US Open – 2025 Адриан Маннарино сыграет с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее бельгийца Рафаэля Коллиньона со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
