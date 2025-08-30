Шестая ракетка мира Бен Шелтон снялся с US Open — 2025 после 4-го сета матча с Маннарино

Шестая ракетка мира американец Бен Шелтон не смог продолжить борьбу в матче третьего круга US Open – 2025 с французом Адрианом Маннарино (77-й номер рейтинга) и снялся после четвёртого сета матча при счёте 6:3, 3:6, 6:4, 4:6. Перспективный американец получил травму плеча.

Теннисисты провели на корте 3 часа 10 минут. За время матча Шелтон выполнил 11 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Адриан Маннарино сделал в игре четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала US Open – 2025 Адриан Маннарино сыграет с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее бельгийца Рафаэля Коллиньона со счётом 6:4, 6:4, 6:4.