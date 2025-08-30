Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шестая ракетка мира Бен Шелтон снялся с US Open — 2025 после 4-го сета матча с Маннарино

Шестая ракетка мира Бен Шелтон снялся с US Open — 2025 после 4-го сета матча с Маннарино
Комментарии

Шестая ракетка мира американец Бен Шелтон не смог продолжить борьбу в матче третьего круга US Open – 2025 с французом Адрианом Маннарино (77-й номер рейтинга) и снялся после четвёртого сета матча при счёте 6:3, 3:6, 6:4, 4:6. Перспективный американец получил травму плеча.

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 20:40 МСК
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 4
3 		6 4 6
             
Адриан Маннарино
77
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Теннисисты провели на корте 3 часа 10 минут. За время матча Шелтон выполнил 11 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Адриан Маннарино сделал в игре четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала US Open – 2025 Адриан Маннарино сыграет с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее бельгийца Рафаэля Коллиньона со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
Материалы по теме
Джокович бьётся за 4-й круг US Open! Алькарас и Рыбакина уже там. Ещё ждём Мирру. LIVE!
Live
Джокович бьётся за 4-й круг US Open! Алькарас и Рыбакина уже там. Ещё ждём Мирру. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android