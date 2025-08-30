Кристина Букша вышла в четвёртый круг US Open, где может сыграть с Ариной Соболенко
95-я ракетка мира испанская теннисистка Кристина Букша вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (21-я в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 6:3.
US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
21
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
95
Кристина Букша
К. Букша
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В её рамках Букша два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
В четвёртом круге соревнований Кристина Букша встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада).
