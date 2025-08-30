Скидки
Главная Теннис Новости

Кристина Букша — Элисе Мертенс, результат матча 29 августа, счёт 2:1, 3-й круг US Open

Кристина Букша вышла в четвёртый круг US Open, где может сыграть с Ариной Соболенко
95-я ракетка мира испанская теннисистка Кристина Букша вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (21-я в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Кристина Букша
95
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В её рамках Букша два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

В четвёртом круге соревнований Кристина Букша встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада).

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
