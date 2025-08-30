Камилла Рахимова и Ирина Хромачёва проиграли на старте US Open — 2025 в паре
Поделиться
Пара российских теннисисток Камиллы Рахимовой и Ирины Хромачёвой не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге они проиграли дуэту Фанни Штолляр и Фансянь У со счётом 5:7, 1:6.
US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
29 августа 2025, пятница. 22:35 МСК
Ирина Хромачёва
Камилла Рахимова
И. Хромачёва К. Рахимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Фанни Штолляр
Фансянь У
Ф. Штолляр Ф. У
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Рахимова и Хромачёва один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Штолляр и У четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Во втором круге соревнований Штолляр и У встретятся с победительницами матча Ребека Масарова/Анастасия Павлюченкова — Мию Като/Рената Сарасуа.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2025
-
01:02
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:42
-
00:32
-
00:25
-
00:13
-
00:07
-
00:03
-
00:00
- 29 августа 2025
-
23:58
-
23:46
-
23:27
-
23:06
-
23:02
-
22:42
-
22:28
-
22:12
-
21:56
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:13