Камилла Рахимова и Ирина Хромачёва проиграли на старте US Open — 2025 в паре

Пара российских теннисисток Камиллы Рахимовой и Ирины Хромачёвой не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге они проиграли дуэту Фанни Штолляр и Фансянь У со счётом 5:7, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Рахимова и Хромачёва один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Штолляр и У четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Во втором круге соревнований Штолляр и У встретятся с победительницами матча Ребека Масарова/Анастасия Павлюченкова — Мию Като/Рената Сарасуа.