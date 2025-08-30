Скидки
Теннис

Камилла Рахимова/Ирина Хромачёва — Фанни Штолляр/Фансянь У, результат матча 29 августа, счёт 0:2, 1-й круг US Open в паре

Камилла Рахимова и Ирина Хромачёва проиграли на старте US Open — 2025 в паре
Комментарии

Пара российских теннисисток Камиллы Рахимовой и Ирины Хромачёвой не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге они проиграли дуэту Фанни Штолляр и Фансянь У со счётом 5:7, 1:6.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
29 августа 2025, пятница. 22:35 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
И. Хромачёва К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
Фансянь У
Китайский Тайбэй
Фансянь У
Ф. Штолляр Ф. У

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Рахимова и Хромачёва один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Штолляр и У четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Во втором круге соревнований Штолляр и У встретятся с победительницами матча Ребека Масарова/Анастасия Павлюченкова — Мию Като/Рената Сарасуа.

Календарь женского парного турнира US Open - 2025
Сетка женского парного турнира US Open - 2025
Калинская и Кырстя не смогли выйти во второй круг парного US Open — 2025
