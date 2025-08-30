М. Андреева — Таунсенд: онлайн-трансляция матча 3-го круга US Open начнётся не ранее 4:00
Поделиться
В ночь с 29 на 30 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Начало поединка запланировано на 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 04:00 МСК
139
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла в первом круге Мадрида-2024 со счётом 4:6, 6:1, 7:5.
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2025
-
01:02
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:42
-
00:32
-
00:25
-
00:13
-
00:07
-
00:03
-
00:00
- 29 августа 2025
-
23:58
-
23:46
-
23:27
-
23:06
-
23:02
-
22:42
-
22:28
-
22:12
-
21:56
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:13