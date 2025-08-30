Фрэнсис Тиафо сенсационно проиграл 144-й ракетке мира в третьем круге US Open — 2025
17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не смог выйти в 1/8 финала US Open – 2025, уступив в матче третьего круга немцу Ян-Леннарду Штруффу (144-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 3:6, 6:7 (7:9).
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 22:30 МСК
17
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 7
|
|6
|7 9
144
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. За время матча Штруфф выполнил 14 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 5 из 10 заработанных брейк-пойнтов. Фрэнсис Тиафо сделал в игре 15 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух.
В 1/8 финала US Open – 2025 Ян-Леннард Штруфф сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и британским теннисистом Кэмероном Норри.
