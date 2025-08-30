Павлюченкова и Масарова не смогли выйти во второй круг парного US Open — 2025

Пара российской теннисистки Анастасии Павлюченковой и представительницы Швейцарии Ребеки Масаровой не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025 в паре. В первом круге они проиграли дуэту Мию Като и Ренаты Сарасуа со счётом 1:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Павлюченкова и Масарова один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Като и Сарасуа ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований Като и Сарасуа встретятся с парой Фанни Штолляр и Фансянь У, которые на старте обыграли россиянок Камиллу Рахимову и Ирину Хромачёву (7:5, 6:1).