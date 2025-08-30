Павлюченкова и Масарова не смогли выйти во второй круг парного US Open — 2025
Пара российской теннисистки Анастасии Павлюченковой и представительницы Швейцарии Ребеки Масаровой не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025 в паре. В первом круге они проиграли дуэту Мию Като и Ренаты Сарасуа со счётом 1:6, 3:6.
US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
29 августа 2025, пятница. 23:40 МСК
Мию Като
Рената Сарасуа
М. Като Р. Сарасуа
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Ребека Масарова
Анастасия Павлюченкова
Р. Масарова А. Павлюченкова
Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Павлюченкова и Масарова один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Като и Сарасуа ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге соревнований Като и Сарасуа встретятся с парой Фанни Штолляр и Фансянь У, которые на старте обыграли россиянок Камиллу Рахимову и Ирину Хромачёву (7:5, 6:1).
Комментарии
