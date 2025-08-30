Скидки
Теннис

Арина Соболенко — Лейла Фернандес: белоруска выиграла первый сет

Арина Соболенко — Лейла Фернандес: белоруска выиграла первый сет
В эти минуты проходит матч третьего круга турнира US Open, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 30-й номер рейтинга канадская спортсменка
Лейла Фернандес.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Первый сет продолжался 41 минуту и завершился победой белорусской теннисистки со счётом 6:3. За это время Соболенко успела сделать четыре подачи навылет, допустить три двойных ошибки и реализовать один брейк-пойнт из трёх возможных. На счету её соперницы два эйса, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх возможных.

В следующем круге победительница встретится с 95-й ракеткой мира испанкой Кристиной Букшей.

