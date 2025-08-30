Новак Джокович — Кэмерон Норри: серб выиграл первый сет, несмотря на повреждение спины

Сегодня, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 35-я ракетка мира Кэмерон Норри из Великобритании. После первого сета счёт 6:4 в пользу сербского спортсмена.

На время первого игрового отрезка теннисистами затрачена 41 минута. Отметим, в концовке первого сета Джокович взял медицинский таймаут из-за проблем со спиной.

Теннисисты встречаются друг с другом в седьмой раз в карьере. Новак одержал победы во всех шести предыдущих матчах.

Самый продолжительный теннисный матч: