Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Лейла Фернандес, результат матча 30 августа 2025 года, счёт 2:0, US Open

Арина Соболенко обыграла Лейлу Фернандес и вышла в четвёртый круг US Open
Комментарии

Завершился матч третьего круга турнира US Open, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 30-й номер рейтинга канадская спортсменка
Лейла Фернандес. Игра закончилась победой белоруски со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Матч продолжался 1 час 39 минут. Белорусская теннисистка в этой встрече сделала пять эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх возможных. На счету её соперницы пять подач навылет, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти возможных. В следующем круге победительница встретится с 95-й ракеткой мира испанкой Кристиной Букшей.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
Материалы по теме
Соболенко назвали «Тайбрейколенко». Всё потому, что побила рекорд, державшийся 54 года
Соболенко назвали «Тайбрейколенко». Всё потому, что побила рекорд, державшийся 54 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android