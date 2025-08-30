Арина Соболенко обыграла Лейлу Фернандес и вышла в четвёртый круг US Open

Завершился матч третьего круга турнира US Open, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 30-й номер рейтинга канадская спортсменка

Лейла Фернандес. Игра закончилась победой белоруски со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Матч продолжался 1 час 39 минут. Белорусская теннисистка в этой встрече сделала пять эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх возможных. На счету её соперницы пять подач навылет, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти возможных. В следующем круге победительница встретится с 95-й ракеткой мира испанкой Кристиной Букшей.