Наварро неожиданно проиграла 62-й ракетке Крейчиковой в третьем круге US Open
11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро проиграла 62-му номеру рейтинга чешской спортсменке Барборе Крейчиковой в третьем круге турнира US Open со счётом 6:4, 4:6, 4:6.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 01:05 МСК
11
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
62
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Матч продолжался 2 часа 30 минут. Американская теннисистка в этой встрече не сделала ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету её соперницы четыре подачи навылет, девять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15 возможных. В следующем круге победительница встретится с американкой Тэйлор Таундсен или с россиянкой Миррой Андреевой.
Напомним, турнир US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по шестое сентября.
