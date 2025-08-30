Скидки
Главная Теннис Новости

Эмма Наварро — Барбора Крейчикова, результат матча 30 августа, счёт 1:2, US Open

Наварро неожиданно проиграла 62-й ракетке Крейчиковой в третьем круге US Open
Комментарии

11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро проиграла 62-му номеру рейтинга чешской спортсменке Барборе Крейчиковой в третьем круге турнира US Open со счётом 6:4, 4:6, 4:6.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 01:05 МСК
Эмма Наварро
11
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Барбора Крейчикова
62
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Матч продолжался 2 часа 30 минут. Американская теннисистка в этой встрече не сделала ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету её соперницы четыре подачи навылет, девять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15 возможных. В следующем круге победительница встретится с американкой Тэйлор Таундсен или с россиянкой Миррой Андреевой.

Напомним, турнир US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по шестое сентября.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
