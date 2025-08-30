Новак Джокович — Кэмерон Норри: серб неожиданно проиграл второй сет на тай-брейке
Сегодня, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира Новак Джокович и 35-я ракетка мира Кэмерон Норри из Великобритании. Британский теннисист взял второй сет на тай-брейке — 7:6 (7:4).
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|3
|
|7 7
|1
35
Кэмерон Норри
К. Норри
На второй сет серб и британец потратили 57 минут. Отметим, первый сет взял Джокович — 6:4. На данный отрезок спортсмены затратили 41 минуту.
Теннисисты встречаются друг с другом в седьмой раз в карьере. Ранее Новак одержал победы во всех шести предыдущих матчах.
US Open проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 90 млн.
