Новак Джокович — Кэмерон Норри: 38-летний серб в сете от выхода в 1/8 финала US Open
Сегодня, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира Новак Джокович и 35-я ракетка мира Кэмерон Норри из Великобритании. Сербский теннисист взял третий сет со счётом 6:2 и теперь в сете от выхода в четвёртый круг US Open.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6 3
4 		7 7 2 1
             
Кэмерон Норри
35
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

На второй сет серб и британец потратили 40 минут. Отметим, первый сет взял Джокович — 6:4. А второй отрезок остался за британцем, который уверенно победил на тай-брейке — 7:6 (7:4).

Теннисисты встречаются друг с другом в седьмой раз в карьере. Ранее Новак одержал победы во всех шести предыдущих матчах.

Новак Джокович — Кэмерон Норри: серб неожиданно проиграл второй сет на тай-брейке

Главные трофеи российского тенниса:

