Новак Джокович — Кэмерон Норри: 38-летний серб в сете от выхода в 1/8 финала US Open

Сегодня, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира Новак Джокович и 35-я ракетка мира Кэмерон Норри из Великобритании. Сербский теннисист взял третий сет со счётом 6:2 и теперь в сете от выхода в четвёртый круг US Open.

На второй сет серб и британец потратили 40 минут. Отметим, первый сет взял Джокович — 6:4. А второй отрезок остался за британцем, который уверенно победил на тай-брейке — 7:6 (7:4).

Теннисисты встречаются друг с другом в седьмой раз в карьере. Ранее Новак одержал победы во всех шести предыдущих матчах.

