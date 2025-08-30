Новак Джокович — Кэмерон Норри: 38-летний серб в сете от выхода в 1/8 финала US Open
Поделиться
Сегодня, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира Новак Джокович и 35-я ракетка мира Кэмерон Норри из Великобритании. Сербский теннисист взял третий сет со счётом 6:2 и теперь в сете от выхода в четвёртый круг US Open.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6
|3
|
|7 7
|2
|1
35
Кэмерон Норри
К. Норри
На второй сет серб и британец потратили 40 минут. Отметим, первый сет взял Джокович — 6:4. А второй отрезок остался за британцем, который уверенно победил на тай-брейке — 7:6 (7:4).
Теннисисты встречаются друг с другом в седьмой раз в карьере. Ранее Новак одержал победы во всех шести предыдущих матчах.
Главные трофеи российского тенниса:
Комментарии
- 30 августа 2025
-
04:39
-
03:58
-
03:49
-
03:37
-
03:03
-
02:52
-
01:02
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:42
-
00:32
-
00:25
-
00:13
-
00:07
-
00:03
-
00:00
- 29 августа 2025
-
23:58
-
23:46
-
23:27
-
23:06
-
23:02
-
22:42
-
22:28
-
22:12
-
21:56
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
20:20
-
20:08
-
20:03