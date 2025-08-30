Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томаш Махач — Юго Бланше, результат матча 30 августа 2025, счёт 3:0, 3-й круг турнира US Open — 2025

Томаш Махач вышел в четвёртый круг US Open, где может встретиться с Тейлором Фрицем
Аудио-версия:
Комментарии

22-я ракетка мира 24-летний чешский теннисист Томаш Махач уверенно вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче третьего круга соревнований Томаш в трёх сетах победил 184-й номер рейтинга 26-летнего француза Юго Бланше в трёх сетах со счётом 7:5, 6:3, 6:1.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:25 МСК
Юго Бланше
184
Франция
Юго Бланше
Ю. Бланше
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 1
7 		6 6
             
Томаш Махач
22
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Махач выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Бланше четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта пяти.

В матче за выход в 1/8 финала Махач встретится с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц и 175-й номер рейтинга представитель Швейцарии Жером Ким.

Календарь мужского US Open — 2025
Сетка мужского US Open — 2025
Материалы по теме
Наварро неожиданно проиграла 62-й ракетке Крейчиковой в третьем круге US Open

Главные трофеи российского тенниса:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android