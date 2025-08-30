Томаш Махач вышел в четвёртый круг US Open, где может встретиться с Тейлором Фрицем

22-я ракетка мира 24-летний чешский теннисист Томаш Махач уверенно вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче третьего круга соревнований Томаш в трёх сетах победил 184-й номер рейтинга 26-летнего француза Юго Бланше в трёх сетах со счётом 7:5, 6:3, 6:1.
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Махач выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Бланше четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта пяти.
В матче за выход в 1/8 финала Махач встретится с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц и 175-й номер рейтинга представитель Швейцарии Жером Ким.
