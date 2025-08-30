Новак Джокович одолел Кэмерона Норри и вышел в 1/8 финала US Open — 2025

Седьмая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче третьего круга соревнований Новак победил 35-й номер рейтинга 30-летнего британца Кэмерона Норри в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

Матч продолжался 2 час 49 минут. За это время Джокович выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Норри ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В матче за выход в 1/4 финала Джокович встретится с 35-летним немцем Яном-Ленардом Штруффом (144-я ракетка).

