Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Кэмерон Норри, результат матча 30 августа 2025, счёт 3:1, 3-й круг турнира US Open — 2025

Новак Джокович одолел Кэмерона Норри и вышел в 1/8 финала US Open — 2025
Седьмая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче третьего круга соревнований Новак победил 35-й номер рейтинга 30-летнего британца Кэмерона Норри в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6 6
4 		7 7 2 3
             
Кэмерон Норри
35
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Матч продолжался 2 час 49 минут. За это время Джокович выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Норри ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В матче за выход в 1/4 финала Джокович встретится с 35-летним немцем Яном-Ленардом Штруффом (144-я ракетка).

Календарь мужского US Open — 2025
Сетка мужского US Open — 2025
