Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Арина Соболенко, US Open: результаты на 30 августа, следующая соперница, путь до титула

Действующая победительница US Open, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно вышла в четвёртый круг на US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Рыбакиной на пути к титулу турнира.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Арины Соболенко до титула

Проведённые матчи Арины Соболенко на US Open — 2025:

первый круг: Арина Соболенко (Беларусь) — Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1.

второй круг: Арина Соболенко (Беларусь) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:6; 6:2.

ретий круг: Арина Соболенко (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада, 31) — 6:3, 7:6.

Следующий матч Арина Соболенко на US Open — 2025:

четвёртый круг: Кристина Букша (Испания).

Потенциальный путь Арины Соболенко к титулу:

1/4 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 9);

1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);

финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября.