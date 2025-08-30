Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Новак Джокович, US Open: результаты на 30 августа, следующий соперник, путь до титула

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает участие на Открытом чемпионате США — 2025. «Чемпионат» публикует результат его третьей игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Новака Джоковича до титула

Проведённые матчи Новака Джоковича на US Open — 2025:

первый круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Лёнер Тьен (США) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.

второй круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Захари Свайда (США, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.

третий круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Кэмерон Норри (Великобритания, 35) — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.

Следующий матч Новака Джоковича на US Open — 2025:

Четвёртый круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q).

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу:

1/4 финала: Тейлор Фриц (США, 4);

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2);

финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября.