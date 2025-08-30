Мирра Андреева — Тэйлор Таунсенд: россиянка проиграла первый сет на US Open-2025

В ночь с 29 на 30 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретились 139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Первый сет со счётом 7:5 остался за теннисисткой из США. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла в первом круге Мадрида-2024 со счётом 4:6, 6:1, 7:5. На момент написания новости в матче стартовал второй отрезок.
Напомним, ранее Мирра на турнире не проиграла ни одного сета. В первом круге она одолела американку Алисию Паркс (6:0, 6:1), во втором круге оказалась сильнее соотечественницы Анастасии Потаповой (6:1, 6:3).
Мирра Андреева забавно наставляет Кончиту Мартинес
