Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Тэйлор Таунсенд: россиянка проиграла первый сет на US Open-2025

Мирра Андреева — Тэйлор Таунсенд: россиянка проиграла первый сет на US Open-2025
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретились 139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Первый сет со счётом 7:5 остался за теннисисткой из США. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла в первом круге Мадрида-2024 со счётом 4:6, 6:1, 7:5. На момент написания новости в матче стартовал второй отрезок.

Напомним, ранее Мирра на турнире не проиграла ни одного сета. В первом круге она одолела американку Алисию Паркс (6:0, 6:1), во втором круге оказалась сильнее соотечественницы Анастасии Потаповой (6:1, 6:3).

Мирра Андреева забавно наставляет Кончиту Мартинес

Материалы по теме
Мирра проиграла 139-й ракетке на US Open! А Джокович, Соболенко и Рыбакина победили. LIVE!
Live
Мирра проиграла 139-й ракетке на US Open! А Джокович, Соболенко и Рыбакина победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android