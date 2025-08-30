Скидки
Главная Теннис Новости

Жером Ким — Тейлор Фриц, результат матча 30 августа 2025, счёт 1:3, 3-й круг турнира US Open — 2025

Тейлор Фриц обыграл Жерома Кима и вышел в четвёртый круг US Open
4-я ракетка мира теннисист из США Тейлор Фриц вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче третьего круга соревнований американец в четырёх сетах победил швейцарского теннисиста Жерома Кима со счётом 7:6, 6:7, 6:4, 6:4.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 04:10 МСК
Жером Ким
175
Швейцария
Жером Ким
Ж. Ким
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		7 11 4 4
7 7 		6 9 6 6
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч продолжался 2 часа 58 минут. За это время Фриц выполнил 19 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кима 15 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных.

В матче за выход в 1/8 финала Фриц встретится с 21-й ракеткой мира теннисистом из Чехии Томашем Махачем.

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Календарь матчей мужского одиночного разряда US Open
Турнирная сетка мужского одиночного разряда US Open
