Мирра Андреева сенсационно проиграла 139-й ракете Тэйлор Таунсенд и покинула US Open
В ночь с 29 на 30 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встречались 139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Американка выиграла матч в двух сетах: 7:5, 6:2.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
139
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Матч продолжался 1 час и 16 минут. За это время Таунсенд сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. У Андреевой два эйса, пять двойных ошибок и два из трёх реализованных брейк-пойнта.
Напомним, в следующем круге турнира Таунсенд сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.
