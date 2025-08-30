Мирра Андреева сенсационно проиграла 139-й ракете Тэйлор Таунсенд и покинула US Open

В ночь с 29 на 30 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встречались 139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Американка выиграла матч в двух сетах: 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 16 минут. За это время Таунсенд сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. У Андреевой два эйса, пять двойных ошибок и два из трёх реализованных брейк-пойнта.

Напомним, в следующем круге турнира Таунсенд сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.