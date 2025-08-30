Тейлор Таунсенд прокомментировала победу над Миррой Андреевой в 1/16 US Open

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд после победы над россиянкой Миррой Андреевой в 1/16 US Open со счётом 7:5, 6:2 дала первые комментарии на корте.

«Я много работала. Хочу посвятить эту победу моему тренеру. С 2019 года не была в 1/8 финала, и я очень рада вернуться. Чувствую себя потрясающе. Я очень горжусь тем, что сумела сохранить свои главные качества в этом матче.

Спасибо тем, кто поддерживал меня в последние часы. Сегодня вы увидели настоящую Тейлор Таунсенд. Останавливаться на этом я не собираюсь», — заявила американка сразу после своего успеха.

Напомним, во втором сете она выиграла шесть геймов подряд.

