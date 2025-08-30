Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Таунсенд прокомментировала победу над Миррой Андреевой в 1/16 US Open

Тейлор Таунсенд прокомментировала победу над Миррой Андреевой в 1/16 US Open
Комментарии

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд после победы над россиянкой Миррой Андреевой в 1/16 US Open со счётом 7:5, 6:2 дала первые комментарии на корте.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я много работала. Хочу посвятить эту победу моему тренеру. С 2019 года не была в 1/8 финала, и я очень рада вернуться. Чувствую себя потрясающе. Я очень горжусь тем, что сумела сохранить свои главные качества в этом матче.

Спасибо тем, кто поддерживал меня в последние часы. Сегодня вы увидели настоящую Тейлор Таунсенд. Останавливаться на этом я не собираюсь», — заявила американка сразу после своего успеха.

Напомним, во втором сете она выиграла шесть геймов подряд.

Мирра Андреева показала, как восстанавливается после матчей

Материалы по теме
Мирра Андреева сенсационно проиграла 139-й ракете Тэйлор Таунсенд и покинула US Open
Материалы по теме
Мирра проиграла 139-й ракетке на US Open! А Джокович, Соболенко и Рыбакина победили. LIVE!
Live
Мирра проиграла 139-й ракетке на US Open! А Джокович, Соболенко и Рыбакина победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android