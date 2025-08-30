Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

US Open — 2025: результаты матчей с 29 на 30 августа у мужчин

В ночь с 29 на 30 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами шестого игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Третий круг. Результаты 29-30 августа:

Иржи Легечка (Чехия, 20) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:4, 6:4, 6:4;

(Чехия, 20) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:4, 6:4, 6:4; Бенжамен Бонзи (Франция) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 3:6, 3:6, 2:6;

(Франция) — 6:4, 3:6, 3:6, 2:6; Лучано Дардери (Италия, 32) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 2:6; 4:6, 0:6;

(Испания, 2) — 2:6; 4:6, 0:6; Бен Шелтон (США, 6) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, отказ Шелтона;

(Франция) — 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, отказ Шелтона; Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — 4:6, 3:6, 6:7;

(Германия, Q) — 4:6, 3:6, 6:7; Юго Бланше (Франция, Q) — Томаш Махач (Чехия, 21) — 5:7, 3:6, 1:6;

(Чехия, 21) — 5:7, 3:6, 1:6; Новак Джокович (Сербия, 7) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3;

(Сербия, 7) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3; Жером Ким (Швейцария, Q) — Тейлор Фриц (США, 4) — 6:7, 7:6; 4:6, 4:6.

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.