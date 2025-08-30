Скидки
US Open — 2025: результаты матчей с 29 на 30 августа у мужчин

В ночь с 29 на 30 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами шестого игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Третий круг. Результаты 29-30 августа:

  • Иржи Легечка (Чехия, 20) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:4, 6:4, 6:4;
  • Бенжамен Бонзи (Франция) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 3:6, 3:6, 2:6;
  • Лучано Дардери (Италия, 32) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 2:6; 4:6, 0:6;
  • Бен Шелтон (США, 6) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, отказ Шелтона;
  • Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — 4:6, 3:6, 6:7;
  • Юго Бланше (Франция, Q) — Томаш Махач (Чехия, 21) — 5:7, 3:6, 1:6;
  • Новак Джокович (Сербия, 7) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3;
  • Жером Ким (Швейцария, Q) — Тейлор Фриц (США, 4) — 6:7, 7:6; 4:6, 4:6.

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Календарь матчей мужского одиночного разряда US Open
Турнирная сетка мужского одиночного разряда US Open
26 сеяных теннисистов не дошли до третьего круга US Open — 2025
