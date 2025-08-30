Мирра Андреева во втором сете матча с Таунсенд проиграла шесть геймов подряд

В ночь с 29 на 30 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встречались 139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Американка выиграла матч в двух сетах: 7:5, 6:2. Второй сет для россиянки сложился особенно неудачным.

После взятия первых двух геймов она проиграла все шесть последующих подряд, в итоге потерпев поражение в матче.

Напомним, счёт личных встреч между соперницами стал 1-1. Первый матч Андреева выиграла в первом круге Мадрида-2024 со счётом 4:6, 6:1, 7:5. Из россиянок на US Open — 2025 остались Екатерина Александрова и Анна Калинская.

