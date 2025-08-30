Скидки
Теннис

Мирра Андреева во втором сете матча с Таунсенд проиграла шесть геймов подряд

Мирра Андреева во втором сете матча с Таунсенд проиграла шесть геймов подряд
Комментарии

В ночь с 29 на 30 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встречались 139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Американка выиграла матч в двух сетах: 7:5, 6:2. Второй сет для россиянки сложился особенно неудачным.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

После взятия первых двух геймов она проиграла все шесть последующих подряд, в итоге потерпев поражение в матче.

Напомним, счёт личных встреч между соперницами стал 1-1. Первый матч Андреева выиграла в первом круге Мадрида-2024 со счётом 4:6, 6:1, 7:5. Из россиянок на US Open — 2025 остались Екатерина Александрова и Анна Калинская.

Мирра Андреева провела тренировку с Игой Швёнтек в Штутгарте:

Мирра Андреева сенсационно проиграла 139-й ракетке мира Тэйлор Таунсенд и покинула US Open
Как же так?! Мирра Андреева плакала и сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open
Как же так?! Мирра Андреева плакала и сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open
