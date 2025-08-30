В женской сетке US Open — 2025 остались лишь две россиянки
После сенсационного вылета Мирры Андреевой с US Open — 2025 от американки Тэйлор Таунсенд на турнире остались лишь две представительницы России.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
Свои выступления ещё продолжают Екатерина Александрова и Анна Калинская.
Александрова в ночь с субботы, 30 августа, на воскресенье, 31 августа, сыграет Лаурой Зигемунд из Германии, занимающей 52-ю строчку мирового рейтинга, а Калинская в воскресенье встретится с Игой Швёнтек, являющейся второй ракеткой мира. Оба матча будут сыграны в рамках третьего круга.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 23:00 МСК
Действующей победительницей турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая также принимает участие в соревнованиях.
