В женской сетке US Open — 2025 остались лишь две россиянки

После сенсационного вылета Мирры Андреевой с US Open — 2025 от американки Тэйлор Таунсенд на турнире остались лишь две представительницы России.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Свои выступления ещё продолжают Екатерина Александрова и Анна Калинская.

Александрова в ночь с субботы, 30 августа, на воскресенье, 31 августа, сыграет Лаурой Зигемунд из Германии, занимающей 52-ю строчку мирового рейтинга, а Калинская в воскресенье встретится с Игой Швёнтек, являющейся второй ракеткой мира. Оба матча будут сыграны в рамках третьего круга.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 23:00 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Действующей победительницей турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая также принимает участие в соревнованиях.

