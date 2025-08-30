Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

US Open — 2025: результаты матчей с 29 на 30 августа у женщин

В ночь с 29 на 30 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами шестого игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Третий круг. Результаты 29-30 августа:

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:2;

(Казахстан, 9) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:2; Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 5:7, 3:6;

(Испания) — 6:3, 5:7, 3:6; Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия, 7) — 7:6, 6:1;

(Чехия) — Жасмин Паолини (Италия, 7) — 7:6, 6:1; Джессика Пегула (США, 4) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:1, 7:5;

(США, 4) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:1, 7:5; Эмма Наварро (США, 10) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:4, 4:6, 4:6;

(Чехия) — 6:4, 4:6, 4:6; Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Лейла Фернандес (Канада, 31) — 6:3; 7:6;

(Беларусь, 1) — Лейла Фернандес (Канада, 31) — 6:3; 7:6; Тэйлор Таунсенд (США) — Мирра Андреева (Россия, 5) — 7:5, 6:2.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.