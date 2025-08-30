Мирра Андреева вылетела с US Open, тен Хаг — на грани увольнения. Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно вылетела с US Open — 2025, проиграв Тэйлор Таунсенд из США, главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг может быть уволен после следующего матча, «Аль-Наср» благодаря голу Криштиану Роналду и хет-трику Жоау Феликса разгромил «Аль-Таавун». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева сенсационно проиграла 139-й ракете Тэйлор Таунсенд и покинула US Open.
- Тен Хаг может быть уволен из «Байера» во время международной паузы — Bild.
- Гол Роналду с пенальти и хет-трик Феликса помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Таавун».
- Арина Соболенко обыграла Лейлу Фернандес и вышла в четвёртый круг US Open.
- Новак Джокович одолел Кэмерона Норри и вышел в 1/8 финала US Open — 2025.
- Джессика Пегула обыграла Викторию Азаренко в третьем круге US Open — 2025.
- Фрэнсис Тиафо сенсационно проиграл 144-й ракетке мира в третьем круге US Open — 2025.
- Голевая передача Модрича помогла «Милану» победить «Лечче» в матче 2-го тура Серии А.
- Один из самых дорогих игроков сборной Украины Судаков — в шаге от трансфера в «Бенфику».
- Дабл-дабл Йокича помог Сербии обыграть Португалию на Евробаскете-2025.
